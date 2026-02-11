João Gervásio Bragança Moutinho – ou apenas João Moutinho, nome de “craque” – fez formação no Sporting, passou pelos Estados Unidos e joga nos polacos do Lech Poznan, onde leva 17 partidas e uma assistência. O lateral esquerdo completou 28 anos há um mês e é filho do comandante José Moutinho, protagonista do reality-show “1.ª Companhia”.

O jogador canhoto é fruto do anterior casamento de José, outrora casado com a antiga modelo Elsa Gervásio.

Na MLS entre 2018 e 2022, Moutinho jogou por Los Angeles FC e Orlando City. Seguiram-se épocas pelos italianos do Spezia. Em 204/25, o lateral foi emprestado aos polacos do Jagiellonia Bialystok, conseguindo quatro assistências em 45 jogos. Por isso, no verão, mudou-se em definitivo para o Lech Poznan.

Quanto a José Moutinho – pai do jogador – de 64 anos, foi “comandante” das duas primeiras edições da “1.ª Companhia”. Neste momento vive uma relação com Madalena Fonseca.

