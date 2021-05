O futebolista português João Moutinho encerrou uma semana em grande a nível profissional e pessoal com o anúncio de que vai ser pela primeira vez pai de um rapaz, depois das duas meninas que teve com a esposa Ana Sofia Gomes.

O médio do Wolverhampton anunciou a boa nova através das suas redes sociais pessoais, na sexta-feira, um dia depois de ter recebido a notícia de que foi convocado para a fase final do Euro 2020 e também de ter sido distinguido com o prémio de melhor golo da época no clube inglês.

De resto, Moutinho é o segundo jogador com mais internacionalizações na seleção nacional A (130), apenas atrás de Cristiano Ronaldo (173) e tem agora também em mente o novo membro da família que está a caminho.