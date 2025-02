Já nasceu o segundo filho de João Palhinha e a notícia foi partilhada pelo próprio jogador esta sexta-feira, através de uma publicação nas redes sociais.

Francisco Maria terá nascido «antes do previsto», de acordo com o texto escrito pela mãe e ex-mulher do internacional português, Patrícia Palhares. Recorde-se que os dois já eram pais do pequeno João Maria, de dois anos, e estão separados desde outubro de 2024.

«Bem vindo meu querido filho Francisco Maria! A nossa vida ganhou mais uma nova luz de tamanha alegria e emoção. Amores da minha vida», pode ler-se.

Veja aqui a publicação de João Palhinha: