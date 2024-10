Esta sexta-feira, João Palhinha quebrou o silêncio relativamente ao fim do casamento que tinha com Patrícia Palhares, com quem inclusive, tem um filho e espera outro.

"É meu dever, sobretudo enquanto pai, pedir a todos os meios de comunicação social que entendam que há temas e matérias que devem ficar apenas na esfera privada. Assim, embora entendendo o vosso dever profissional, peço que mantenham o respeito por mim, pelo meu filho e pelo bebé que aí vem, também pela sua mãe e por todos os meus familiares», começou por dizer em comunicado enviado à Flash!.

«Peço, igualmente, a todos a proteção da imagem do nosso filho João Maria, nomeadamente no que toca à sua utilização em redes sociais e exploração noticiosa de algo que em nada contribui para o seu bem-estar presente ou futuro. A especulação e as inverdades que têm sido publicadas - a meu respeito e a respeito da Patrícia - , que desminto categoricamente, são mais do que apenas notícias e podem ter um impacto relevante no crescimento das crianças. Neste momento particularmente delicado das nossas vidas, mantenho o meu foco em poder estar e passar tempo de qualidade com o nosso filho João Maria. Peço, por isso, reserva e ponderação aos meios de comunicação social», acrescentou.

Já eram inúmeros os rumores do fim da relação, especialmente depois da cantora anunciar, nas redes sociais, a gravidez do segundo filho... sem identificar João Palhinha. Nessa altura, Patrícia também tinha apagado todas as fotografias com o médio do Bayern Munique das redes sociais.

Por fim, o internacional português garantiu que sempre esteve «empenhado no casamento», apesar de este ter terminado.

«Até ao fim, estive absolutamente empenhado no meu casamento e no respeito à vida familiar, o que não pode ser colocado em causa. Trabalho arduamente, com uma carreira de uma década focada no esforço e em meritocracia desportiva. Mantenho este compromisso, devo-o a todos vós e a todos os que seguem o meu trabalho, e a quem muito agradeço todo o apoio que tenho recebido», concluiu.