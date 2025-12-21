MF Social
Há 38 min
Joaquim Monchique sofre AVC após espetáculo em Bragança
Ator sentiu-se mal no camarim depois da apresentação de «Lar Doce Lar» e foi transportado para o hospital
Joaquim Monchique sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) após a apresentação da peça Lar Doce Lar, na noite de sábado, no Teatro Municipal de Bragança, avançou o Correio da Manhã.
De acordo com a mesma fonte, o ator, de 57 anos, sentiu-se mal no camarim após o espetáculo, tendo sido transportado para o hospital, onde recebeu os primeiros cuidados médicos e foi confirmado o episódio de saúde.
Lar Doce Lar é um espetáculo que junta Joaquim Monchique e Maria Rueff em palco, numa comédia em digressão por várias cidades do país.
