Joaquim Oliveira, fundador da Sport TV e uma figura importante do futebol português nas últimas décadas, faleceu, este sábado, aos 78 anos.

Natural de Penafiel, foi dono do Global Media Group e acionista dos três maiores clubes portugueses, Benfica, FC Porto e Sporting.

Na atualidade, Joaquim Oliveira, irmão do ex-selecionador nacional e internacional português António Oliveira, era presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, que fundou.

