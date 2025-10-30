José Condessa é uma das estrelas da série «Rabo de Peixe», da Netflix, mas nas quatro linhas o ator português também dá cartas, de tal forma que renovou com o Nisa Futsal para a temporada de 2025/26.

Através das redes sociais, o clube que atua na Associação de Futsal de Portalegre confirmou a permanência de José Condessa, apelidando-o de um verdadeiro «motor dentro de campo». Aos 28 anos, José Condessa parte para a quarta temporada ao serviço do Nisa Futsal.

Com formação no Atlético CP, ainda no futebol, mudou-se para o futsal em 2011/12, mais concretamente para os iniciados do Boa-Hora. Pelo meio atuou nos juniores do Dramático de Cascais, antes de se estrear como senior na formação de Portalegre. Na última época fez oito golos em 18 jogos.

Veja aqui a publicação do Nisa Futsal no Instagram: