OFICIAL: José Condessa renova com o Nisa Futsal
Ator brilha na série «Rabo de Peixe», da Netflix, e parte para a quarta temporada ao serviço da equipa da Associação de Futsal de Portalegre
José Condessa é uma das estrelas da série «Rabo de Peixe», da Netflix, mas nas quatro linhas o ator português também dá cartas, de tal forma que renovou com o Nisa Futsal para a temporada de 2025/26.
Através das redes sociais, o clube que atua na Associação de Futsal de Portalegre confirmou a permanência de José Condessa, apelidando-o de um verdadeiro «motor dentro de campo». Aos 28 anos, José Condessa parte para a quarta temporada ao serviço do Nisa Futsal.
Com formação no Atlético CP, ainda no futebol, mudou-se para o futsal em 2011/12, mais concretamente para os iniciados do Boa-Hora. Pelo meio atuou nos juniores do Dramático de Cascais, antes de se estrear como senior na formação de Portalegre. Na última época fez oito golos em 18 jogos.
