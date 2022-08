A apresentadora e modelo ucraniana, Daria Bondar, entrevistou o português José Mourinho no final do encontro particular entre a Roma e o Shakhtar Donetsk, que decorreu na capital italiana.

A ucraniana diz que cumpriu um sonho ao conhecer o técnico de 59 anos.

«Ainda não acredito que conheci e que falei pessoalmente com José Mourinho. Obrigado pela iniciativa, pelo apoio e pelas palavras simpáticas. É muito importante que para nós que pessoas como ele apoiem a Ucrânia» escreveu Daria na sua conta de Instagram.