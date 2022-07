Durante a última semana, José Mourinho enviou uma mensagem de força aos bombeiros portugueses, que por esta altura combatem os incêndios que lavram pelo país, através de um vídeo no qual também prometeu também revelar um segredo, tendo exibido o braço direito, parcialmente tapado por um penso.

Ora, este domingo, foi dia de revelar o mistério que era, afinal, uma tatuagem.

O técnico português colocou uma imagem do desenho que tatuou, inspirado em cinco conquistas europeias: duas Ligas dos Campeões, com FC Porto (2003/04) e Inter de Milão (2009/10); a Taça UEFA, com o FC Porto (2002/03); a Liga Europa, com o Manchester United (2016/17) e, por fim, a recente conquista da Liga Conferência ao comando da Roma, na época passada.

«Esta é a minha tatuagem. A alegria do povo romano levou-me a fazê-la. Pensei em algo especial, algo que homenageasse todos os clubes onde ganhei competições europeias. Ao mesmo tempo, queria uma tatuagem única, uma que, até agora, sou o único que pode fazer», escreveu Mourinho no Instagram.