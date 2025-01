José Mourinho, técnico português de 61 anos, anunciou esta segunda-feira através das suas redes sociais o seu mais recente projeto: o vinho «The Special One».

«Como alguém que valoriza a precisão, a qualidade e a excelência em todos os desafios, tenho o orgulho de apresentar o meu próprio vinho: 'The Special One'. Escolhido a dedo, de uma das minhas regiões favoritas em Portugal, este vinho reflete o espírito da minha terra-natal e o meu desejo incansável de desfrutar de cada momento na vida», escreve Mourinho no anúncio do projeto na rede social Instagram.

«Criado com paixão e cuidado, é um presente de uma pessoa especial para outra. Quer estejas a celebrar uma vitória ou a passar tempo com pessoas de quem gostas, este vinho é destinado a ser partilhado com alguém verdadeiramente especial», conclui.

A pré-encomenda do vinho já está disponível e tem um custo de 120 euros por garrafa.