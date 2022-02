Juan Mello, jogador da formação do Botafogo, deu uma lição de humildade e amor à família no passado dia 22 de janeiro, data de aniversário da mãe. O jovem futebolista decidiu usar o dinheiro do salário do 13.º mês – subsídio de Natal - para presenteá-la com um frigorífico, algo que há muito desejava.

«Assim como todas as famílias humildes, passámos por algumas dificuldades. Tínhamos um frigorífico pequeno e, sempre que comprávamos carne, tínhamos que descongelar o frigorífico. Às vezes, por ter pouco espaço, não cabia quase nada. A minha mãe reclamava, desgastada e chateada por ter de repetir o mesmo processo», contou ao Globoesporte.

O pai perdeu o emprego durante a pandemia e a mãe, cuidadora de idosos, também teve mais dificuldades em arranjar trabalho. Nos últimos tempos, a família, que conta ainda com a irmã de 16 anos, sustentava-se sobretudo com o salário do jovem jogador.

«Eu tentei sempre dar um jeito, mas tive que segurar as pontas aqui em casa. O plano de comprar o frigorífico adiou-se, até nos acostumarmos à rotina de descongelar sempre que fazíamos compras. Mas eu martelava aquilo na minha cabeça para, de alguma forma, tentar dar um jeito. Foi assim que criei a meta de, assim que recebesse o 13.º [mês], dar esse presente à minha mãe», revelou.

Amanhã é o aniversário da minha mãe, e ela tava sempre reclamando q a geladeira tava ruim.... vou dar uma geladeira nova pra ela. Não é nada de mais... mas é tão bom vc trabalhar e saber que pode proporcionar certas coisas pras pessoas ne?! Ela merece muito mais!!! ❤️ — Juanzinn ×͜×, (@jotaeme02) January 21, 2022

«Comprei uma nova e de excelentes condições e realizei o desejo da minha mãe. Ver a felicidade dela é uma coisa única, coisa que dinheiro nenhum paga. Sempre coloquei na minha cabeça que se honrarmos os nossos pais, temos tudo pra conquistar 100 vezes mais sucesso’. Hoje, foi um frigorífico, mas sei que, lá na frente, Deus vai abençoar-me para realizar o grande sonho dela, que é ter uma casa do jeito que ela sempre quis.»

A mãe de Juan ficou emocionada com o gesto do filho. «Fiquei muito feliz com o presente. Sou diabética e uso insulina, então o frigorífico novo pode guardar as minhas seringas. E também, ele é tão novo e tem essa responsabilidade de comprar uma coisa para dentro da nossa casa, não é? Estou muito feliz e agradecida», assumiu.

O jovem brasileiro, de 19 anos, cumpre a segunda época nas camadas jovens do Botafogo, depois de ter iniciado o percurso no Grémio. Em 2020, a família deixou o Rio Grande do Sul e acompanhou Juan no sonho, mudando-se para o Rio de Janeiro.