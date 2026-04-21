A cantora colombiana Karol G regressa a Portugal em 2027, para um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, a 18 de junho.

A confirmação foi feita pela promotora Live Nation Portugal, num comunicado, esta terça-feira. O concerto no estádio do Benfica acontece no âmbito da digressão “Viajando Por El Mundo Tropitour”, que inclui atuações em estádios da Europa, da América do Norte e da América Latina.

Karol G esteve pela primeira vez ao vivo em Portugal em julho de 2024, com dois concertos na MEO Arena, em Lisboa, integrados na digressão do álbum “Mañana será bonito”, editado em 2023.

A digressão “Viajando Por El Mundo Tropitour”, que tem início em 24 de julho deste ano em Chicago, nos Estados Unidos, inclui atuações em 39 estádios de cidades como Los Angeles, São Francisco, Boston, Atlanta, Cidade do México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, São Paulo, Barcelona, Madrid, Paris, Londres e Amesterdão. A digressão, suportada pelo álbum mais recente da cantora, “Torpiqueta”, editado em junho do ano passado, termina a 24 de julho de 2027 em Milão.

Os bilhetes para o concerto de Karol G no Estádio da Luz ficam à venda a partir das 14 horas de dia 30 de abril. Antes disso, haverá três períodos de pré-venda. A 27 de abril começa a pré-venda da artista: “Para serem elegíveis para a pré-venda da artista, os fãs devem inscrever-se em karolgmusic.com entre hoje e sexta-feira”, é especificado. A segunda pré-venda, ao abrigo da parceria entre a Live Nation Portugal e a Super Bock Super Rock, decorre entre as 14 horas de dia 28 de abril e as 13 horas de dia 30 de abril, através do site meoblueticket.meo.pt. De acordo com a promotora, “para garantir o bilhete na pré-venda, basta aceder a superbocksuperrock.pt no dia 27 de abril, entre as 10h e as 23h, inscrever-se e recebe um código que dará acesso garantido a uma compra/bilhete para este concerto”. A terceira pré-venda, da Live Nation Portugal, acontece entre as 14 horas de 29 de abril e as 13 horas de 30 de abril.

Os valores dos bilhetes e dos pacotes e experiências VIP ainda não foram divulgados.

O concerto de Karol G integra o novo formato do festival Super Bock Super Rock (série de concertos ao longo do ano), que será estreado a 5 setembro, com o concerto de The Weeknd no Estádio do Restelo, em Lisboa.