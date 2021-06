Frederico Varandas aproveitou o fim do campeonato para viajar com a família para a Suécia e gozar um período de descanso junto do que lhe são mais próximos, longe das preocupações que deixou em Portugal.

Recorde-se que a esposa, Katarina Larsson, é sueca, de Malmo, pelo que a viagem serviu para visitar a família dela e para o filho estar com os primos, tios e outros familiares que vê menos vezes ao longo do ano.