A mudança de Kerem Aktürkoglu do Galatasaray para o Benfica, no último dia do mercado de transferências em Portugal, na segunda-feira, provocou inúmeras reações de tristeza entre os adeptos turcos.

Nas últimas horas, uma das reações que já se tornou viral foi a do jovem adepto Rüzgar Sevim, de dez anos, fã do extremo turco. Rüzgar não conteve as lágrimas após a transferência, mesmo com algumas palavras de consolo do seu pai.

Através das redes sociais, têm sido várias as reações de tristeza de adeptos do Galatasaray à transferência do jogador de 25 anos.

Aktürkoglu foi uma das grandes figuras do Galatasaray ao longo das últimas quatro épocas, tendo sido campeão turco pelo clube nas duas últimas épocas, 2022/23 e 2023/24.