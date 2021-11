Hayet Abidal, mulher do ex-internacional francês Eric Abidal, vai avançar com um pedido de divórcio, após o alegado envolvimento do antigo lateral no caso da agressão a Kheira Hamraoui, jogadora do Paris Saint-Germain.

«Forçada pelas circunstâncias e manifestando a sua aversão em relação ao "caso Hamraoui", Hayet Abidal vai pedir o divórcio», anunciou esta sexta-feira Jennifer Losada, advogada da mulher do antigo internacional francês e jogador do Barcelona.

«Depois de a Promotora de Versalhes ter revelado que o cartão de telemóvel da jogadora estava em nome do seu marido Eric Abidal, este confessou que tinha um relacionamento adúltero com a senhora Hamraoui. A partir daí, Hayet Abidal decidiu avançar para um processo judicial na esperança de limpar a sua honra e reputação, prejudicadas pelos rumores. Como já fez esta semana, ela pede para testemunhar perante os investigadores, reiterando o seu desejo de ser ouvida o quanto antes num caso que já provocou vários danos colaterais», divulga o comunicado.

Recorde-se que este caso decorre da agerssão a Kheira Hamraoui, alegadamente a mando da colega de equipa Aminata Diallo. A jogadora ex-Barça, atualmente ao serviço do PSG, sofreu «um ataque violento, no qual os agressores a atacaram de surpresa, atingindo-a com violência, principalmente nos membros inferiores, sugerindo um desejo indisfarçável de prejudicar a sua carreira profissional».