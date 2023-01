A modelo portuguesa Francisca Cerqueira Gomes está por estes dias a gozar um período de descanso com o namorado Pierre Gasly, com quem tirou fotografias no Dubai, Emirados Árabes Unidos.

A filha de Maria Cerqueira Gomes, apresentadora da TVI, e o piloto de Fórmula 1 já assumiram publicamente o namoro e agora mostraram-se bastante cúmplices em mais uma partilha nas redes sociais.

«Pedro do meu coração», escreveu Kika Cerqueira Gomes no Instagram.

«Tu és querida, mas pára de me esmagar a cara», respondeu Gasly, que em 2023 vai correr pela Alpine.

O facto de o piloto de 26 anos ter escrito algumas palavras em português - «obrigado» e «beijinhos» - foi elogiado pelo fãs.

A temporada de 2023 na Fórmula 1 arranca a 5 de março no Bahrein. Antes, ainda em fevereiro, há testes agendados para 23 a 25 de fevereiro, também no Bahrein.