Manuel Ugarte, médio do Manchester United, confirmou oficialmente uma relação com a influencer digital britânica Georgia May Heath. O futebolista que representou o Sporting pôs fim a meses de especulação ao partilhar nas redes sociais uma fotografia dos dois durante as férias em Espanha.

A imagem mostra-os de fato de banho, a sorrir. O pupilo de Ruben Amorim identificou Georgia e adicionou um emoji de um coração. Curiosamente, Franco Israel, compatriota de Ugarte e jogador do Sporting, comentou a publicação.

Georgia, de 27 anos, é antiga namorada de Kylian Mbappé, ex-companheiro de equipa de Ugarte no PSG em 2023/24.

Em 2021, Georgia e Mbappé foram vistos a jantar juntos na Grécia e, ainda em janeiro de 2024, ela esteve de férias com o avançado. Em abril deste ano, surgiram rumores na imprensa de que Georgia tinha entrado num relacionamento com Ugarte.