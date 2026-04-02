Kylian Mbappé foi visto, esta quinta-feira, com Ester Expósito, conhecida atriz espanhola de 26 anos. Este encontro, que aconteceu em Madrid, aumenta a especulação de uma possível relação.

Esta não é a primeira vez que os dois são vistos juntos. Em fevereiro jantaram numa sala privada do restaurante Tatel, que conta com o investimento de Cristiano Ronaldo. Já no início de março surgiram imagens de Mbappé e Expósito juntos em Paris e Madrid.

Neste novo encontro, na capital espanhola, a atriz foi filmada a sair do Starbucks com dois «matcha lattes». De seguida, entrou num carro onde estava Mbappé ao volante.

Veja o vídeo do encontro:

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