Renato Sanches, jogador do Lille e da Seleção Nacional, deve ser, por estes dias, um homem feliz. O futebolista formado no Benfica decidiu personalizar o seu Lamborghini Huracán, e o resultado está à vista de todos.

O trabalho, feito pelo R.A.N. Super Car Clinic, deixou as redes sociais com água na boca.



Entre várias alterações, o Lamborghini do jogador português passa até a ter um céu estrelado no tejadilho



O que acha da «bomba» do jogador de 24 anos?

