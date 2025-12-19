Paulo Futre deixou um conselho insólito a Lamine Yamal. O antigo internacional português acredita que o jovem espanhol pode ser «o melhor do mundo», mas aconselhou-o a arranjar namorada o mais depressa possível.

«Lamine Yamal é um fenómeno, será o melhor do mundo... Mas ele vai ter de arranjar uma namorada rapidamente. Quando conheci a mãe dos meus filhos, comecei a ser jogador profissional a cem por cento. Eu já não fazia as festas que fazia, não saía as vezes que saía. A partir daí, comecei a ter peso no balneário do FC Porto, porque era mais responsável», disse Futre, numa conversa com Josep Pedrerol, no podcast El Cafelito.

Yamal, de 18 anos, já teve um relacionamento com a influencer Álex Padilla e outro com a cantora Nicky Nicole.