Yamal confirma relação com cantora argentina: mas quem é ela, afinal?
Estrela do Barcelona publica fotografia em ambiente romântico com Nicki Nicole, de 25 anos
Depois de muitos rumores na imprensa internacional, Lamine Yamal confirmou a relação com Nicki Nicole.
O extremo do Barcelona publicou uma fotografia na rede social com a cantora argentina, que cumpriu 25 anos. Yamal surge ao lado de Nicole e na imagem é possível ver também balões em formato de coração, um gigantesco ramo de rosas e um bolo de aniversário. O internacional espanhol colocou ainda um «emoji» de coração na fotografia.
Quem é Nicki Nicole?
Nicki Nicole tem 22 milhões de seguidores no Instagram e ganhou popularidade com canções como "Wapo Traketero", "Colocao", "Mamichula", "Mala Vida" ou "Marisola".
A cantora argentina também já foi associada, no passado, a romances com o internacional português João Félix e o ex-Benfica Enzo Fernández. A última relação conhecida foi com o cantor Peso Pluma.
Nicole terá conhecido Yamal na célebre festa de 18 anos do jogador, que teve lugar em julho. Os dois tornaram-se mais próximos e foram apanhados recentemente num aeroporto em Barcelona, após um curto período de lazer no Mónaco. Antes disso, a cantora foi vista a apoiar a jovem estrela do Barça no estádio.
