No relvado, os 22 jogadores do Sporting-Arsenal foram os protagonistas (e Viktor Gyökeres o maior, talvez). Nas bancadas do Estádio José Alvalade, Lando Norris foi o centro das atenções.

O campeão mundial de Fórmula 1 assistiu ao duelo ao vivo juntamente com a namorada portuguesa Margarida Corceiro, nos camarotes do estádio. Foi recebido também por Frederico Varandas, presidente do clube (que viu o jogo ao lado do primeiro-ministro, Luís Montenegro).

Norris recebeu uma camisola com o número 4, que utiliza no Mundial de pilotos. Apesar de não ser fã do Arsenal - já revelou simpatia pelo Bristol City -, Norris foi filmado pela TVI no final do encontro com um sorriso rasgado. Veja o momento, no VÍDEO acima.