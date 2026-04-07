VÍDEO: piloto Lando Norris rouba as atenções no Estádio José Alvalade
Campeão mundial de Fórmula 1 viu o Sporting-Arsenal juntamente com a namorada Margarida Corceiro
Campeão mundial de Fórmula 1 viu o Sporting-Arsenal juntamente com a namorada Margarida Corceiro
No relvado, os 22 jogadores do Sporting-Arsenal foram os protagonistas (e Viktor Gyökeres o maior, talvez). Nas bancadas do Estádio José Alvalade, Lando Norris foi o centro das atenções.
O campeão mundial de Fórmula 1 assistiu ao duelo ao vivo juntamente com a namorada portuguesa Margarida Corceiro, nos camarotes do estádio. Foi recebido também por Frederico Varandas, presidente do clube (que viu o jogo ao lado do primeiro-ministro, Luís Montenegro).
Norris recebeu uma camisola com o número 4, que utiliza no Mundial de pilotos. Apesar de não ser fã do Arsenal - já revelou simpatia pelo Bristol City -, Norris foi filmado pela TVI no final do encontro com um sorriso rasgado. Veja o momento, no VÍDEO acima.
Lando Norris com Magui Corceiro em Alvalade 🦁#DAZNChampions pic.twitter.com/iy2a07ZlY8— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 7, 2026