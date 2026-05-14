A mulher de Leandro Trossard, jogador do Arsenal, anunciou esta quarta-feira a separação do jogador belga.

«Não foi uma decisão tomada de ânimo leve. De facto, nós estamos separados há algum tempo e durante esse período decidimos refletir de forma privada e ponderada. A nossa decisão surge de um entendimento mútuo e uma vontade de criar um futuro saudável para todos. Mais importante, somos e continuaremos a ser pais devotos aos nossos filhos. Pedimos compaixão, compreensão e privacidade neste momento de profunda transição pessoal», escreveu Laura Hilven.

O avançado belga passa por momentos menos positivos a nível pessoal, no entanto, profissionalmente está muito bem encaminhado - é um dos jogadores mais utilizados na equipa comandada por Mikel Arteta e até marcou o único golo do último encontro frente ao West Ham. Recorde-se de que os Gunners estão na luta pelo título da Liga inglesa e na final da Liga dos Campeões.

Leandro Trossard e Laura Hilven estiveram juntos 13 anos e têm dois filhos em comum.