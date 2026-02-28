MF Social
VÍDEO: Leclerc casa-se e celebra num Ferrari 250 Testarossa
Piloto da Ferrari «deu o nó» com Alexandra Saint Mleux no Mónaco
Charles Leclerc, piloto da Ferrari na Fórmula 1, «deu o nó», na manhã deste sábado, com a modelo e influenciadora francesa Alexandra Saint Mleux. O local escolhido foi a cidade natal do piloto: Mónaco.
O monegasco concretizou o pedido realizado no final do ano passado e aproveitou os últimos dias, antes de começar oficialmente a temporada de Fórmula 1, que arranca no próximo fim-de-semana, com o Grande Prémio da Austrália.
No final da cerimónia, Leclerc foi visto a passear com Alexandra Saint Mleux pelas ruas do Mónaco a conduzir um Ferrari 250 Testarossa, um clássico dos anos 50.
Nos testes de pré-temporada, no Bahrain, Leclerc destacou-se como o piloto que realizou o melhor tempo da semana.
