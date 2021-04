Lewis Hamilton não marca apenas a diferença dentro das pistas.

O piloto mais vitorioso da história da Fórmula 1 dá também que falar pela forma como arrisca fora das pistas no que à moda diz respeito.

Neste quinta-feira, o heptacampeão mundial fez «parar o trânsito» em Imola, Itália, onde vai realizar-se o segundo Grande Prémio da temporada.

Hamilton passeou-se no paddock com um outfit singular axadrezado e que a Mercedes, equipa do piloto britânico, fez questão de partilhar com todos: «Chessmate», escreveu.

Veja esta e outras escolhas arrojadas de Hamilton para sair à rua na GALERIA ASSOCIADA. Gostos não se discutem, não é?