O Super Bowl, ganho pelos Seahawks aos Patriots, ficou marcado pela presença de várias celebridades no Levi’s Stadium, tendo-se destacado – e chamado a atenção de espetadores no local e também milhares de fãs, via redes sociais – a aparição de Lewis Hamilton e Kim Kardashian.

O piloto britânico de Fórmula 1 de 41 anos e a socialite norte-americana de 45 anos estiveram lado a lado num dos camarotes do recinto em Santa Clara, Califórnia, confirmando-se a aproximação recente, de forma mais íntima, entre ambos.

Hamilton e Kardashian são amigos há alguns anos, mas nas últimas semanas acentuaram-se os rumores de que há algo mais do que amizade. Apesar desta aparição em conjunto no Super Bowl, contudo, não há um namoro oficialmente confirmado por nenhuma das partes... embora o momento da última noite signifique algo.

Esta ida em conjunto ao Super Bowl surge depois de ambos terem sido vistos a chegar a um hotel, em Paris, na última semana, depois de se terem também encontrado no Reino Unido.

«Foi um encontro romântico», disse uma fonte, citada pela revista People, que dá conta de que os dois viajaram desde solo britânico até Paris num jato privado.