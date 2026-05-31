Os portugueses estiveram em destaque na final da Liga dos Campeões, ao revalidarem o título conquistado na época passada, mas a verdade é que foram os mais novos a tirarem-lhes os «holofotes», por breves momentos.

Através das redes sociais, a TNT Sports partilhou um vídeo com o filho de Gonçalo Ramos e rapidamente tornou-se viral. A tentativa de pegar no microfone já é um clássico no que toca a bebés, mas neste caso acabou mesmo por resultar num momento fofo.

Por outro lado, Vitinha decidiu dedicar a vitória na Champions à família e também ele partilhou toda a festa com a mulher e as filhas, sendo que foi também a mais nova a «roubar» as atenções ao pai.

Assista aqui aos momentos: