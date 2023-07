Lionel Messi já tinha confessado que a mudança para a MLS também estava relacionada com a vontade de diminuir a pressão causada pelo futebol europeu e, nos primeiros dias em Miami, aparenta estar a desfrutar como um «comum mortal».

O internacional argentino foi apanhado nas compras num supermercado local juntamente com a família e, apesar da tranquilidade aparente, não recusou os pedidos de fotografias com os fãs que o reconheceram e que já circulam nas redes sociais.

Recorde-se que Messi será apresentado no próximo domingo no Inter Miami, juntamente com Sergio Busquets.

Leo, de compras en el súper 👀

➡ Luego de su llegada a Miami, donde espera ser presentado el domingo en su nuevo club, Lionel Messi entrenó y fue a un supermercado a hacer sus compras.https://t.co/DG2HtGQbOE#rosario3 pic.twitter.com/KU8lBSYM8o — Rosario3.com (@Rosariotres) July 14, 2023