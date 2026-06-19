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Há 1h e 32min
MF Social: Luan Santana regressa a Portugal e vai atuar no Estádio da Luz
Cantor brasileiro regressa a Lisboa, onde atuou em 2025
AL
Cantor brasileiro regressa a Lisboa, onde atuou em 2025
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Luan Santana vai atuar em Portugal no dia 26 de junho de 2027, no Estádio da Luz.
De recordar que o cantor brasileiro já tinha atuado em Portugal em agosto de 2025, no Meo Arena. No total de quatro concertos em Lisboa, Luan Santana contou com mais de 80 mil pessoas.
Com vários êxitos musicais, o artista de 35 anos conta com quase 13 milhões de ouvintes mensais na plataforma Spotify e destaca-se por temas como Vingança, Tudo Que Você Quiser e Morena, por exemplo.
Os bilhetes para o concerto ficam disponíveis para pré-venda a 24 de junho, somente para pré-registados, e a dia 26 de junho para venda geral.
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