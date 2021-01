O antigo futebolista português Luís Figo e a mulher, a sueca Helen Svedin, desafiaram-se num exercício de toques na bola e o resultado acabou por contrariar as hipotéticas probabilidades.

Num momento partilhado através da rede social Instagram pela modelo sueca de 46 anos, Luís Figo foi controlando a bola com toques com os pés, ao passo que Svedin foi mais arrojada: conseguiu, várias vezes, assumir toques consecutivos com os joelhos, mas também com os pés e a cabeça.

No final, a vitória acabou mesmo por ser da nórdica, perante as maiores habilidades que o português podia apresentar.