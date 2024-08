Atualmente a cumprir um período de baixa médica, Luisão usou as redes sociais para desmentir alguns rumores relativamente aos motivos que o levaram a afastar-se temporariamente do Benfica e à relação com a família.

«Não estou de baixa por ter rompido com as minhas filhas. Ninguém rompe assim com as filhas. Espero que respeitem a minha vida pessoal e as minhas filhas. Infelizmente chegou-se a este ponto: não uso muito as redes sociais para isto e acabei por ter de usar. (...) Chega uma hora em que esgota. (...) Pensem duas vezes antes de vincularem o meu nome a qualquer coisa», desabafou, referindo-se depois aos motivos da baixa médica.

«Não tem nada a ver com as minhas filhas, nem com o meu divórcio.»

E garantiu a propósito do regresso ao trabalho: «Já estou preparado para o meu regresso no momento certo»