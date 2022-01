Até agora, Lando Norris tinha mantido a vida privada no maior secretismo possível. Mas desde há várias semanas que os fãs mais atentos do piloto de Fórmula 1 já andavam a reunir algumas pistas sobre a mulher que ficou dona do coração dele, notando que os dois estavam várias vezes juntos.

Pois bem: nesta terça-feira, as poucas dúvidas que restavam foram desfeitas pelo próprio piloto da McLaren Mercedes e o relacionamento com a modelo portuguesa Luísa Oliveira é agora oficial, tal como notou o antigo companheiro de equipa Carlos Sainz numa resposta a duas fotografias onde os dois aparecem muito cúmplices e rodeados de amigos no deserto do Dubai, no Emirados Árabes Unidos.

Luisinha Oliveira, como também é conhecida, tem 22 anos (os mesmos de Lando Norris) e é irmã da atriz Beatriz Barosa, que pode ser vista diariamente na novela da TVI 'Festa é Festa'.

