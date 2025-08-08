MF Social
Há 1h e 32min
«Marcar na pele o que está no coração»: Ukra dedica tatuagem a Jorge Costa
Antigo avançado de FC Porto e Sp. Braga trabalhou com Jorge Costa no Olhanense
Antigo avançado de FC Porto e Sp. Braga trabalhou com Jorge Costa no Olhanense
Emprestado pelo FC Porto ao Olhanense entre 2008 e 2010, a passagem de Ukra por Olhão ficou marcada pelo trabalho com Jorge Costa, então ao leme. Face à morte do “Bicho”, e depois de se pronunciar nas redes sociais, Ukra tatuou o nome de Jorge Costa, além dos nomes das filhas Camila e Matilde.
Jorge Costa morreu na terça-feira, aos 53 anos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS