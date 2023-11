Diogo Dalot já foi pai.

O lateral-direito anunciou nas redes sociais o nascimento da filha, fruto do relacionamento com Cláudia Pinto Lopes. «Bem-vinda ao mundo, Clara», escreveu no Instagram.

Rúben Dias, José Sá e Rafael Leão foram alguns dos jogadores que felicitaram o lateral de 24 anos.

O internacional português, refira-se, foi riscado da convocatória da seleção nacional e substituído pelo estreante João Mário (FC Porto) precisamente devido ao nascimento da filha.