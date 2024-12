Luís Figo foi o convidado desta quinta-feira do programa de entretenimento espanhol La Revuelta.

O carque português falou de tudo, desde os tempos no Real Madrid, às comparações do Atlético Madrid com o Sporting, mas também sobre o futuro dos jovens jogadores no futebol. No entanto o tema que mais chamou à atenção foi a quando David Broncano, apresentador do programa, perguntou quanto dinheiro tinha Figo no banco.

«Quando dinheiro tens no banco? Podes dizer que quando foste do Barcelona para o Real Madrid foste a contratação mais cara do futebol?», começou por perguntar Broncano.

«Sim, mas o dinheiro não foi para mim. Mesmo assim ganhava bem na altura», respondeu Figo.

O apresentador continuou a pressionar, e pediu ao craque português para dar um intervalo de valores acerca do que tinha. Figo acabou por responder.

«Tenho entre 20 a 50 milhões de euros no banco», referiu.

A entrevista ficou ainda marcada por um momento inusitado. Mais à frente no programa, houve uma troca de presentes, por altura do Natal, mas Figo não hesitou quando David Broncano lhe pediu... o cinto que tinha as iniciais do antigo jogador.

Luís Figo esteve presente no programa La Revuelta para promover um jogo solidário da LaLiga.