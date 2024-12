Ricardo Quaresma, de 41 anos, visitou, esta semana, o Sintrense, clube que milita no Campeonato de Portugal. De recordar que este emblema conta com o investimento de Nani, que há uma semana anunciou o término da carreira profissional.

Quanto a Quaresma, ainda que não tenha formalizado o fim da carreira, o avançado não compete desde 2022, quando deixou o Vitória de Guimarães.

Por fim, de referir que o Sintrense integra um dos mais competitivos grupos do Campeonato de Portugal. A Série D é liderada pelo Lusitano de Évora, que totaliza 24 pontos, mais um do que Amora e Sintrense, e mais dois do que o Moncarapachense.

No 5.º e 6.º posto surgem Louletano e Serpa, empatados a 20 pontos.

Na tarde de domingo, o Sintrense visita o Lusitano de Évora.