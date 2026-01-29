MF Social
Há 1h e 44min
VÍDEO: a loucura de João Félix com o golo de Trubin
Avançado do Al Nassr mostra a festa em casa após o tento que permitiu a continuidade na Champions
Avançado do Al Nassr mostra a festa em casa após o tento que permitiu a continuidade na Champions
O regresso de João Félix à Luz não se concretizou no verão passado, mas o internacional português continua bem atento ao que se passa nos encarnados.
O jogador do Al Nassr vibrou com a vitória sobre o Real Madrid (4-2) e fez questão de mostrar, nas redes sociais, como reagiu ao golo de Anatoliy Trubin, nos instantes finais, que permitiu às águias irem ao play-off de acesso aos oitavos de final da Champions.
Félix estava em casa com os amigos, deitado no sofá a fazer recuperação. Assim que a bola entrou... foi o delírio.
«Inédito», escreveu ainda, no TikTok, o avançado do Al Nassr.
Ora veja:
RELACIONADOS
Benfica impediu regresso de Mourinho ao Bernabéu: «Talvez vá como adversário»
«Benfica não me surpreendeu, conhecia o ambiente e o treinador que íamos enfrentar»
Mbappé: «Benfica mostrou que se não chegássemos aqui com tudo podíamos sair humilhados»
Champions: Benfica-Real Madrid, 4-2 (crónica)
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS