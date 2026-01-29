O regresso de João Félix à Luz não se concretizou no verão passado, mas o internacional português continua bem atento ao que se passa nos encarnados.

O jogador do Al Nassr vibrou com a vitória sobre o Real Madrid (4-2) e fez questão de mostrar, nas redes sociais, como reagiu ao golo de Anatoliy Trubin, nos instantes finais, que permitiu às águias irem ao play-off de acesso aos oitavos de final da Champions.

Félix estava em casa com os amigos, deitado no sofá a fazer recuperação. Assim que a bola entrou... foi o delírio.

«Inédito», escreveu ainda, no TikTok, o avançado do Al Nassr.