Tal como já tinha acontecido em novembro passado, João Neves deu novamente a cara para apelar ao voto no estrangeiro, tendo em vista as próximas eleições presidenciais.

Numa colaboração com o Governo português, o médio do Pais Saint-Germain apelou aos cidadãos que - tal como ele - vivem no estrangeiro a votar nos próximos dias 17 e 18 de janeiro.