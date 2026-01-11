MF Social
Há 23 min
VÍDEO: João Neves volta a apelar ao voto no estrangeiro para as presidenciais
Médio do PSG é o rosto da campanha do governo
Tal como já tinha acontecido em novembro passado, João Neves deu novamente a cara para apelar ao voto no estrangeiro, tendo em vista as próximas eleições presidenciais.
Numa colaboração com o Governo português, o médio do Pais Saint-Germain apelou aos cidadãos que - tal como ele - vivem no estrangeiro a votar nos próximos dias 17 e 18 de janeiro.
