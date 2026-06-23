Magui Corceiro e Norris separados? Atriz e piloto deixam de se seguir
Relação entre a portuguesa e o britânico terá chegado ao fim
Relação entre a portuguesa e o britânico terá chegado ao fim
O namoro entre Margarida Corceiro e Lando Norris, atual campeão da Fórmula 1, estará pelas ruas da amargura e os fãs do casal temem que a relação esteja perto do fim. O boato que tem circulado ganhou força, uma vez que a atriz e modelo portuguesa e o britânico já não se seguem nas redes sociais.
Um dos motivos da rutura entre o casal terá sido um vídeo que surgiu nas redes sociais, no qual o piloto surge a usar uma t-shirt com conteúdo sexualmente explícito.
Ora veja:
Outro episódio que abalou a relação foi quando o britânico apareceu num iate acompanhado de várias modelos e demonstrou uma grande aproximação com Alix Earle, uma influencer.
Lando Norris e Margarida Corceiro, recorde-se, começaram a namorar em 2023, mas só algum tempo depois assumiram a relação. No ano passado, a portuguesa deu bastante nas vistas ao acompanhar o piloto durante a temporada da Fórmula 1. Curiosamente, foi precisamente nessa época em que Norris se sagrou campeão mundial.