Marcus Jordan, filho de Michael Jordan, foi detido na passada segunda-feira em Orlando, Flórida.

Segundo a TMZ, o filho da lenda da NBA foi preso por dirigir sob efeito de álcool, estar na posse de cocaína e ainda resistir no momento da detenção.

Marcus, de 34 anos, continua detido e a imprensa norte-americana já divulgou uma fotografia tirada na esquadra após o incidente.

O filho de Michael Jordan já esteve envolvido noutras polémicas no passado. Em 2024, separou-se de Larsa Pippen, antiga companheira de Scottie Pippen, com quem Michael Jordan brilhou nos Chicago Bulls na década de 1990.

