Margarida Corceiro foi convidada no programa espanhol La Revuelta para apresentar o filme «Todo lo que nunca fuimos», uma adaptação de um livro de enorme sucesso no país... mas um dos destaques acabou por ser o Sporting.

Isto porque a atriz portuguesa ofereceu uma camisola autografada por todo o plantel ao apresentador do programa, David Broncano. «É uma camisola do melhor clube do mundo», atirou Margarida Corceiro, pelo que a resposta gerou gargalhadas: «É do Atlético Madrid».

Assista aqui ao momento: