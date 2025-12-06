MF Social
Margarida Corceiro em Abu Dhabi: a inspiração de Norris para a corrida decisiva
Piloto inglês pode sagrar-se campeão do mundo de Fórmula 1 pela primeira vez já este domingo
Lando Norris prepara-se para realizar a corrida mais importante da carreira, este domingo, e conta com o apoio de Margarida Corceiro, que se deslocou até Abu Dhabi para estar ao lado do namorado.
A atriz portuguesa foi fotografada no interior do paddock, durante a última sessão de treinos livres deste sábado, antes da qualificação que ditou a «pole» para Max Verstappen.
A corrida deste domingo tem início marcado para as 13h e é decisiva para as contas do título mundial. Norris tem 12 pontos de vantagem para o neerlandês da Red Bull, tetracampeão do mundo, e 16 sobre o colega de equipa (McLaren), Oscar Piastri.
