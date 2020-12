Com o fim do ano a aproximar-se, também Margarida Corceiro, a namorada de João Félix, aproveitou para fazer um balanço do melhor de 2020.

A jovem atriz partilhou, por exemplo, um vídeo gravado em março em que surge a recriar-se com a bola juntamente com Félix. Vestida até com os calções do Atlético de Madrid, Margarida mostrou estar à altura do craque português e os dois conseguiram dar vários toques.