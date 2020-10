Cindy Álvarez, mulher do jogador do FC Porto, Matheus Uribe, não conteve as emoções com o golo do colombiano no clássico ante o Sporting, em Alvalade, na noite de sábado.

Numa mensagem através da rede social Instagram, a ver o jogo em casa com a família, Cindy, que está grávida, partilhou um vídeo a apontar para a transmissão televisiva na altura do festejo, com a descrição: «quase me sai o bebé». «Depois de tantas coisas, mereces isto e muito mais», concluiu.