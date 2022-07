O médio do FC Porto, Matheus Uribe, esteve na noite deste sábado a assistir ao concerto de Maluma, no festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, e não deixou que o compatriota fosse embora «de mãos a abanar».

No final do espetáculo, o número oito dos dragões encontrou-se nas traseiras do palco com o cantor colombiano e registou o momento com várias fotografias, sendo possível ver, numa delas, ambos a erguerem uma camisola do campeão nacional.

«Uma noite com o Papi Juancho [nome de um dos álbuns de Maluma]. Obrigado por colocares sempre a Colômbia no topo do mapa», escreveu Uribe nas redes sociais.

Maluma também partilhou a publicação e até comentou, apelidando o médio de «craque».