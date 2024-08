Na pausa do campeonato mundial de Fórmula 1 e em pleno mês de agosto, o piloto neerlandês Max Verstappen esteve, nos últimos dias, a passar férias em Portugal.

Na companhia da namorada, Kelly Piquet, e da filha desta, Penelope, Verstappen esteve também na companhia de alguns amigos. Entre o grupo com quem esteve, estava o português e também piloto António Félix da Costa.

Verstappen passou, entre vários locais, pela Comporta, na costa alentejana, e pela Ilha Deserta, no Algarve.

O atual tricampeão do mundo, da equipa Red Bull Racing, lidera o mundial de pilotos, com 277 pontos, mais 98 do que Lando Norris (McLaren, 199 pontos).

No próximo fim de semana, Verstappen corre em casa, no Grande Prémio dos Países Baixos.