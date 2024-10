Max Verstappen está em Portugal. Através da internet, têm sido partilhados registos do piloto neerlandês na Comporta, no distrito de Setúbal, acompanhado de Nelson Piquet, seu cunhado, e pelo seu treinador pessoal, Mark Cox.

Vestido com o equipamento da Red Bull, o piloto deu uma corrida pelas estradas da Comporta, para manter a preparação física. Isto, uma semana antes de viajar para os Estados Unidos de América, onde vai participar no próximo Grande Prémio, no Texas.

Além disso, noutro momento, foi partilhada uma partida de padel também na Comporta, com a participação do líder do Mundial de pilotos de Fórmula 1.

Com seis Grandes Prémios e três corridas Sprint restantes na atual temporada, Verstappen procura manter a vantagem de 52 pontos sobre Lando Norris, da McLaren.