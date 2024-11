Memphis Depay e a claque do Corinthians num momento de comunhão. E é caso para dizer que em sintonia e com o mesmo ritmo.

O futebolista neerlandês visitou, na quarta-feira, a sede da claque do clube brasileiro, os Gaviões da Fiel. À margem de uma sessão fotográfica, Depay entrou no samba, também mostrou algumas habilidades com instrumentos musicais e cantou e dançou os bons ritmos brasileiros junto de dezenas de adeptos.

Um dos momentos altos da visita deu-se quando Depay acompanhou o ritmo dos adeptos ao tocar um instrumento de percussão.

Foram cantadas algumas músicas do Corinthians e até uma música especial para Depay.

«Olê, lê! Olá, lá. O Memphis vem aí e o bicho vai pegar», cantou-se, a dada altura do encontro.

O avançado de 30 anos leva 11 jogos, quatro golos e quatro assistências pelo Corinthians em 2024, desde que chegou ao clube, oriundo do Atlético de Madrid.