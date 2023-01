O Pumas venceu o León no último domingo, por 4-1, e o ex-Benfica Eduardo Salvio teve muitas dificuldades em deixar o estádio.

O avançado argentino saiu do Olímpico Universitario acompanhado da namorada, Sol Rinaldi, que ficou bastante irritada com a insistência dos adeptos mexicanos para tirarem fotografias com Salvio.

A companheira do antigo jogador do Benfica amarrou-o pelo braço e trouxe-o até ao carro, enquanto o extremo tentava ser cordial e aceder ao máximo aos pedidos dos fãs.

«Vá, vai embora», disse mesmo a um adepto.

Toto Salvio, de 32 anos, soma 16 jogos, seis golos e uma assistência nos mexicanos do Pumas.