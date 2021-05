Dolores Aveiro tem partilhado nas redes sociais a forma como festeja as vitórias do Sporting, mas desta vez questão de deixar uma mensagem antes do jogo com o Rio Ave, agendado para esta quarta-feira.

«Boa sorte, Sporting. Vamos com garra, já estamos perto. Juntos somos mais fortes», escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo, a poucas horas do jogo da 31.ª jornada da Liga, que pode garantir a presença do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões.

De recordar que, na antevisão do encontro, o treinador leonino foi questionado a propósito dos rumores de um possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting.

Ruben Amorim aproveitou, contudo, para falar da suspensão de seis dias que lhe foi aplicada: «Toda a gente gostaria de contar com o Cristiano Ronaldo, mas neste momento temos de olhar para o dia a dia. Não sei se vou ser suspenso por um ou seis anos, portanto não sei se vou estar cá», comentou sorridente.